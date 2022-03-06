Royal Flight прекращает полёты из России с 5 марта

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Royal Flight с 5 марта прекращает полёты из России по причине санкций Европейского союза.

«С сожалением сообщаем, что в связи с введёнными Европейским союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 5 марта 2022 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что авиакомпания продолжает вывозить своих туристов из заграничных аэропортов.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полёты на юг России отменили до 14 марта рейсы в эту часть страны.

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