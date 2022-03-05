Nordwind и PegasFly объявили о приостановке международных рейсов с 7 марта

Короткая ссылка
Авиакомпании Nordwind и PegasFly объявили о приостановке международных рейсов с 7 марта.
Nordwind и PegasFly объявили о приостановке международных рейсов с 7 марта
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Авиакомпания Nordwind совместно с партнёром — авиакомпанией PegasFly —  информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов», — говорится в сообщении на сайте Nordwind.

Отмечается, что пассажиры отменённых международных авиарейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов.

Ранее лоукостер «Победа» с 8 марта объявил о приостановке международных рейсов в соответствии с рекомендацией Росавиации.

Также сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить