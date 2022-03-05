Авиакомпании Nordwind и PegasFly объявили о приостановке международных рейсов с 7 марта.

«Авиакомпания Nordwind совместно с партнёром — авиакомпанией PegasFly — информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов», — говорится в сообщении на сайте Nordwind.

Отмечается, что пассажиры отменённых международных авиарейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов.

Ранее лоукостер «Победа» с 8 марта объявил о приостановке международных рейсов в соответствии с рекомендацией Росавиации.

Также сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.