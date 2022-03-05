Гендиректор Adobe объявил о прекращении продажи продуктов и услуг в России

Adobe прекращает продажи продуктов и услуг в России. Об этом сообщил генеральный директор компании Шантану Нарайен.

«Мы соблюдаем правительственные санкции, введённые Соединёнными Штатами, Европейским союзом и Соединённым Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещёнными лицами. Кроме того, мы прекращаем доступ российских государственных СМИ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud», — говорится в заявлении.

По его словам, оформленные ранее подписки продолжат действовать до истечения срока, но продлить их нельзя.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.