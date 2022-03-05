Ставрополь принял 76 беженцев из Донбасса

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Ставрополь принял 76 беженцев из Донбасса, прибывших в частном порядке, заявил глава города Иван Ульянченко.
Ставрополь принял 76 беженцев из Донбасса
  • AP
  • © Alexei Alexandrov

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Мы владеем информацией по каждому человеку, оформляются документы на выплату им материальной помощи. Мы выясняем, в чём нуждаются люди: в медицинском обслуживании, трудоустройстве, устройстве ребёнка в детский сад или школу», — отметил Ульянченко.

Также стало известно, что члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» помогают жителям Донецкой и Луганской народных республик наладить жизнь в Ростовской и Нижегородской областях. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В частности, организована акция по сбору средств на покупку рюкзаков для школьников.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

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