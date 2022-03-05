Из Ставрополя отправили ещё один гуманитарный груз для беженцев из Донбасса

Из Ставрополя отправили около 20 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Груз доставят в распределительный центр Белгорода.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Свыше 60 малых и средних предприятий города оказали помощь тем, кто был вынужден покинуть свой кров. Крупы, макаронные изделия, консервы, муку, печенье, чай, кофе, сахар, соль, средства гигиены», — рассказали в мэрии.

Также стало известно, что партия «Единая Россия» организовала в Ижевске мобильный пункт сбора помощи. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Люди активно подходят, спрашивают, какие продукты, что сегодня особенно необходимо эвакуированным жителям. Многие интересуются, куда можно будет принести гуманитарную помощь завтра или на следующей неделе», — заявил волонтёр «Единой России» Руслан Калимуллин.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.