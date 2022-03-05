Из Ставрополя отправили ещё один гуманитарный груз для беженцев из Донбасса

Короткая ссылка
Из Ставрополя отправили около 20 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Груз доставят в распределительный центр Белгорода.
Из Ставрополя отправили ещё один гуманитарный груз для беженцев из Донбасса
  • AP

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Свыше 60 малых и средних предприятий города оказали помощь тем, кто был вынужден покинуть свой кров. Крупы, макаронные изделия, консервы, муку, печенье, чай, кофе, сахар, соль, средства гигиены», — рассказали в мэрии.

Также стало известно, что партия «Единая Россия» организовала в Ижевске мобильный пункт сбора помощи. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Люди активно подходят, спрашивают, какие продукты, что сегодня особенно необходимо эвакуированным жителям. Многие интересуются, куда можно будет принести гуманитарную помощь завтра или на следующей неделе», — заявил волонтёр «Единой России» Руслан Калимуллин.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить