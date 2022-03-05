Путин сообщил, что власти выработают единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми
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«У нас какая задача стоит — выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки от будущих мам до всех детей до 18 лет», — сказал он на встрече с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии 8 Марта.
По его словам, соответствующий план уже выработан.
«Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем», — заключил Путин.
Путин также заявил, что все социальные пособия в России будут проиндексированы, как и положено.