ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины, причастного к энергоблокаде полуострова

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, который входил в группировку «Крымско-татарский батальон» и участвовал в энергоблокаде полуострова.

«Задержан гражданин Украины, 1959 г. р., являющийся членом незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана», — говорится в сообщении ФСБ.

Злоумышленник вступив в группировку в 2015 году в Херсонской области Украины.

«Под руководством инструкторов из националистических батальонов прошёл тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова», — рассказали в спецслужбе.

Мужчина заключён под стражу.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств совершённого им преступления и выявлению преступных связей на территории Российской Федерации, причастных к деятельности батальона Челебиджихана», — заключили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили в Крыму схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.