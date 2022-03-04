ФСБ заявила о найденном в Крыму схроне с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю обнаружили на полуострове схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Как сообщает «Крыминформ», схрон был найден вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов.

«Тайники... были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек», — говорится в сообщении.

Общий вес взрывчатого вещества составил 20 кг.

Также обнаружена металлическая труба, начинённая зарядом из тротиловых шашек, весом 8,5 кг. Кроме того, найдено восемь электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина, общим весом 9,6 кг.

В декабре сообщалось, что на территории трёх регионов России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность спецслужб Украины. По данным ФСБ, были задержаны два агента СБУ.

Они собирали информацию о «стратегически важных предприятиях жизнеобеспечения и объектах транспортной инфраструктуры».