ФСБ заявила о найденном в Крыму схроне с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами
- РИА Новости
Как сообщает «Крыминформ», схрон был найден вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов.
«Тайники... были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек», — говорится в сообщении.
Общий вес взрывчатого вещества составил 20 кг.
Также обнаружена металлическая труба, начинённая зарядом из тротиловых шашек, весом 8,5 кг. Кроме того, найдено восемь электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина, общим весом 9,6 кг.
В декабре сообщалось, что на территории трёх регионов России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность спецслужб Украины. По данным ФСБ, были задержаны два агента СБУ.
Они собирали информацию о «стратегически важных предприятиях жизнеобеспечения и объектах транспортной инфраструктуры».