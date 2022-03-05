Аналитик Ульянов рассказал о возможных рисках при использовании VPN-сервисов

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о возможных рисках при использовании VPN-сервисов.

«Есть теоретическая возможность перехвата некоторой информации пользователей. Но это скорее не в отношении VPN-сервисов, а мошеннических сервисов. Такими могут быть приложения, которые предлагается скачать из неизвестных источников», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ещё одной проблемой может быть более медленное интернет-соединение при использовании VPN.

В декабре сообщалось, что в России ограничили доступ к ресурсу The Tor Project.