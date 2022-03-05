Путин: особый режим дежурства сил сдерживания стал реакцией на заявления Трасс о НАТО

Российские силы стратегического сдерживания были переведены на особый режим дежурства после заявлений главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что ситуация на Украине может привести к столкновению НАТО с Россией.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил безрассудность подобных заявлений со стороны Запада.

«Как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. Нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания», — сказал глава государства на встрече с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии 8 Марта.

По его словам, реакция последовала: сказали, что «ничего такого не имелось в виду».

«Но никто же её не одёрнул... Никто не дезавуировал эти заявления, ну хоть кто-нибудь на этот счёт сказал бы нам: вы знаете, это её личное мнение, не обращайте внимания... А мы-то что должны по этому поводу думать? Ну что нам думать на этот счёт?» — отметил президент.

Россия восприняла эти заявления как сигнал и отреагировала соответствующим образом, заключил он.

27 февраля глава британского МИД Трасс в эфире Sky News заявила, что операция России на Украине может привести к конфликту российской стороны с НАТО.

После этого Владимир Путин приказал Министерству обороны России перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

2 марта США решили отменить планы по испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил.