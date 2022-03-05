В Минфине прокомментировали ситуацию с ценами на иностранные автокомплектующие
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Возникшие сейчас волатильность валютных курсов и трансформация логистических цепочек по поставке запчастей, очевидно, скажутся на цене полиса [ОСАГО]. Прогнозировать размер изменения среднего убытка и тарифов, а также продолжительность таких изменений сейчас невозможно», — заявили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что ЦБ имеет полномочия по регулированию тарифов по ОСАГО, и при необходимости регулятор будет вносить изменения в нормативные документы.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о влиянии решения нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию.