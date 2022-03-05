Юрист Гусятников прокомментировал инициативу о кредитных каникулах

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников прокомментировал инициативу о кредитных каникулах.
Юрист Гусятников прокомментировал инициативу о кредитных каникулах
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Как следует из законопроекта, заёмщики смогут получить кредитные каникулы в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года. Отсрочка предоставляется максимум на шесть месяцев. Кстати, кредитные каникулы могут быть предоставлены даже тем, кто уже воспользовался ими в 2020 году», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, основное условие — снижение доходов более чем на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 году.

Как отметил Гусятников, кредитные каникулы — это не освобождение от платежей, а отсрочка.

«Обычно в таком случае пролонгируется срок кредита — он увеличивается на то количество месяцев, в которые заёмщик не вносил платежи», — добавил юрист.

Ранее кабмин России внёс в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки сограждан и бизнеса в условиях санкций.

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