РИА Новости: Samsung вскоре возобновит работу в России в обычном режиме

Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме. Сервисное обслуживание продолжается в полном объёме, сообщил РИА Новости источник внутри компании.

«В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания, оно производится в полном объёме», — сказали агентству.

Также компания продолжает поддерживать приложения и сервисы, говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg сообщило, что Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию.