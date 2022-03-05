РИА Новости: Samsung вскоре возобновит работу в России в обычном режиме

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Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме. Сервисное обслуживание продолжается в полном объёме, сообщил РИА Новости источник внутри компании.
РИА Новости: Samsung вскоре возобновит работу в России в обычном режиме
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«В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания, оно производится в полном объёме», — сказали агентству.

Также компания продолжает поддерживать приложения и сервисы, говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg сообщило, что Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию.

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