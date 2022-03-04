Сервис hh.ru прокомментировал ситуацию с подработкой в Тюменской области

В пресс-службе сервиса hh.ru прокомментировали ситуацию с подработкой в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«В регионе доступно около 600 вакансий, предполагающих подработку и работу по совместительству. Чаще всего это работа курьером, продавцом или сборщиком заказов, однако есть и нестандартные предложения», — рассказали в пресс-службе.

В топ вакансий входят оператор кол-центра, работник по сбору овощей, сборщик-курьер и другие.

«Оператор кол-центра (социологические опросы, удалённо) — от 22 тыс. до 45 тыс. рублей; промоутер-распространитель — от 35 тыс. до 65 тыс. рублей; сборщик-курьер — от 45 тыс. до 65 тыс. рублей», — отмечается в отчёте hh.ru.

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