Аналитик Голубовский рассказал о вариантах продажи золота

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский рассказал о вариантах продажи золота.
Аналитик Голубовский рассказал о вариантах продажи золота
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«Вы можете продать золото банку, где вы его купили, можете продать независимому дилеру или сдать в ломбард. Но сейчас все эти операции невыгодны, так как рынок неликвиден. Более ликвиден рынок золотых монет, которым и пользуются для инвестиций в золото все те, кто сберегает наличные», — заявил он в беседе с «МИР 24».

По словам эксперта, суть золота как средства инвестиции заключается в том, чтобы полностью контролировать собственные сбережения.

Как отметил аналитик, если говорить о курсе золота к мировым валютам, то оно может заметно менять свою цену в течение года.

Ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов высказался о перспективах спроса на медь.

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