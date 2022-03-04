Аналитик Голубовский рассказал о вариантах продажи золота
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«Вы можете продать золото банку, где вы его купили, можете продать независимому дилеру или сдать в ломбард. Но сейчас все эти операции невыгодны, так как рынок неликвиден. Более ликвиден рынок золотых монет, которым и пользуются для инвестиций в золото все те, кто сберегает наличные», — заявил он в беседе с «МИР 24».
По словам эксперта, суть золота как средства инвестиции заключается в том, чтобы полностью контролировать собственные сбережения.
Как отметил аналитик, если говорить о курсе золота к мировым валютам, то оно может заметно менять свою цену в течение года.
Ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов высказался о перспективах спроса на медь.