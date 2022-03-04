В Тюменской области откроют 16 пунктов размещения для беженцев из Донбасса
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
«Тюменская область готова обеспечить временное размещение и социально-бытовое устройство людей», — заявили в информационном центре регионального правительства.
Беженцев разместят в гостиницах, на базах отдыха, в общежитиях.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, передаёт URA.RU.
Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.