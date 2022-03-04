В Тюменской области откроют 16 пунктов размещения для беженцев из Донбасса

В Тюмени и Тюменском районе откроют 16 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Тюменская область готова обеспечить временное размещение и социально-бытовое устройство людей», — заявили в информационном центре регионального правительства.

Беженцев разместят в гостиницах, на базах отдыха, в общежитиях.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, передаёт URA.RU.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.