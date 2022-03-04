Проект «Московское долголетие» возобновит очные занятия

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Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что проект «Московское долголетие» в ближайшие дни возобновляет большинство очных занятий на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.
Проект «Московское долголетие» возобновит очные занятия

Об этом сообщает «Москва 24».

«Мы с заботой относимся к нашему старшему поколению. Мы понимаем, что особое внимание требуется именно этой категории москвичей, и чтобы жители не чувствовали себя одинокими, город развивает адресную проектную поддержку. Поэтому, как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, мы сразу же возобновили очные занятия «Московского долголетия» не только на улице, но и в помещениях», — отметила Ракова.

По её словам, основное число очных групп возобновит свою работу к 15 марта.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале стали известны лауреаты Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

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