Красноярский край направит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

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Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству организовать сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.
Красноярский край направит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
  • AP
  • © Alexandr Kulikov

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на краевой кабмин.

Гуманитарный конвой с продуктами питания, одеждой, средствами гигиены, товарами первой необходимости должен отправиться в ближайшее время.

Также стало известно, что в Удмуртию прибыли два жителя Харькова — отец и дочь. Они находятся в пункте временного размещения в Ижевске, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

По данным на 4 марта, в регионе находятся ещё 13 переселенцев. Они проживают у родных и близких.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

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