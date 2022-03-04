Красноярский край направит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству организовать сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на краевой кабмин.

Гуманитарный конвой с продуктами питания, одеждой, средствами гигиены, товарами первой необходимости должен отправиться в ближайшее время.

Также стало известно, что в Удмуртию прибыли два жителя Харькова — отец и дочь. Они находятся в пункте временного размещения в Ижевске, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

По данным на 4 марта, в регионе находятся ещё 13 переселенцев. Они проживают у родных и близких.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.