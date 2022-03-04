Красноярский край направит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на краевой кабмин.
Гуманитарный конвой с продуктами питания, одеждой, средствами гигиены, товарами первой необходимости должен отправиться в ближайшее время.
Также стало известно, что в Удмуртию прибыли два жителя Харькова — отец и дочь. Они находятся в пункте временного размещения в Ижевске, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
По данным на 4 марта, в регионе находятся ещё 13 переселенцев. Они проживают у родных и близких.
Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.