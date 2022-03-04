Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц
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Об этом сообщает РИА Новости.
Документ освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.
Вместе с этим уточняется, что соответствующая норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.
Ранее правительство России поддержало отмену НДС на драгоценные металлы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в текущих условиях вложения в золото могут стать «хорошей альтернативой покупке валюты».