Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц

Государственная дума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.

Вместе с этим уточняется, что соответствующая норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Ранее правительство России поддержало отмену НДС на драгоценные металлы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в текущих условиях вложения в золото могут стать «хорошей альтернативой покупке валюты».