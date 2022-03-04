Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц

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Государственная дума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.
Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц
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Об этом сообщает РИА Новости.

Документ освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.

Вместе с этим уточняется, что соответствующая норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Ранее правительство России поддержало отмену НДС на драгоценные металлы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в текущих условиях вложения в золото могут стать «хорошей альтернативой покупке валюты». 

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