РКН подтвердил ограничение доступа к «Медузе», BBC, «Радио Свобода» и ряду других СМИ
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Доступ был ограничен в связи с систематическим целенаправленным размещением материалов, содержащих лживую информацию о специальной военной операции России на территории Украины.
Ранее в реестре Роскомнадзора появились данные об ограничении доступа к «Медузе», «Радио Свобода» и Русской службе BBC.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
*** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.