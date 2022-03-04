РКН подтвердил ограничение доступа к «Медузе», BBC, «Радио Свобода» и ряду других СМИ

Роскомнадзор подтвердил RT, что ограничил доступ к сайтам «Медузы»*, «Голоса Америки»**, BBC, Deutsche Welle, «Радио Свобода»*** и некоторых других СМИ.

Доступ был ограничен в связи с систематическим целенаправленным размещением материалов, содержащих лживую информацию о специальной военной операции России на территории Украины.

Ранее в реестре Роскомнадзора появились данные об ограничении доступа к «Медузе», «Радио Свобода» и Русской службе BBC.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

*** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.