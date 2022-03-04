Роскомнадзор ограничил доступ к «Радио Свобода» и Русской службе BBC
- globallookpress.com
В реестре говорится, что доступ «ограничивается к странице» в связи с решением Генеральной прокуратуры России от 24 февраля 2022 года.
Отмечается, что СМИ внесли в реестр интернет-ресурсов, «содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
Ранее сообщалось, что доступ к сайту «Медузы» ограничен.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.