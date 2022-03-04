Подмосковный портал «Добродел» помог гражданам решить более 2,5 млн проблем

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Подмосковный портал «Добродел» помог жителям региона урегулировать более 2,5 млн проблем почти за семь лет своей работы.
Подмосковный портал «Добродел» помог гражданам решить более 2,5 млн проблем
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  • © Ghislain & Marie David de Lossy

Портал был создан в 2015 году по поручению губернатора Андрея Воробьёва, передаёт телеканал «360».

На сегодняшний день число пользователей сервиса превысило 2,1 млн человек. Отмечается, что жители области могут оставлять на портале онлайн-заявки по 23 категориям и 678 подкатегориям. Качество исполнения заявок контролируют в Центре управления регионом.

«С 2015 года портал «Добродел» решает проблемы вместе с жителями Подмосковья. За это время он стал одним из самых популярных сервисов обратной связи в регионе. Жители подтвердили решение более 2,5 млн проблем», — цитирует «Радио 1» министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежду Куртяник.

Ранее сообщалось, что инвестиционный портал Москвы посетили более 16 млн раз с момента его запуска.

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