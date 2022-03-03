Инвестиционный портал Москвы посетили более 16 млн раз с момента запуска

Короткая ссылка
Инвестиционный портал Москвы посетили более 16 млн раз с момента его запуска.
Инвестиционный портал Москвы посетили более 16 млн раз с момента запуска
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«Только за прошлый год на сайте зафиксировали 2,95 млн визитов, в этом — уже более 400 тыс. А каждый день на сайт заходят более 8,7 тыс. уникальных пользователей. Там предприниматели могут найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на портале зарегистрированы свыше 66 тыс. личных кабинетов инвесторов. Регистрация открывает доступ к 30 онлайн-сервисам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что горячая линия поддержки бизнеса в Московской области стала работать в круглосуточном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить