Инвестиционный портал Москвы посетили более 16 млн раз с момента запуска

Инвестиционный портал Москвы посетили более 16 млн раз с момента его запуска.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«Только за прошлый год на сайте зафиксировали 2,95 млн визитов, в этом — уже более 400 тыс. А каждый день на сайт заходят более 8,7 тыс. уникальных пользователей. Там предприниматели могут найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на портале зарегистрированы свыше 66 тыс. личных кабинетов инвесторов. Регистрация открывает доступ к 30 онлайн-сервисам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что горячая линия поддержки бизнеса в Московской области стала работать в круглосуточном режиме.