В Тюменской области сократилось количество звонков на линию 122

В Тюменской области зафиксировали уменьшение нагрузки на горячую линию 122.

Так, за минувшую неделю среднее количество звонков составило 3,5 тыс. в день, тогда как в начале февраля их количество доходило до 9 тыс. в сутки, пишет «Вслух.ру».

В связи с этим сократили и количество волонтёров, привлекаемых для работы в службе, до 20.

«В среднем время ожидания ответа оператора — пять секунд, продолжительность разговора — около двух минут. Чаще всего обращаются с вопросами о симптомах ОРВИ, лечении и самоизоляции, об открытии или о закрытии больничного листа, а также о вызове врача на дом», — цитирует megatyumen.ru представителя информационного центра правительства.

Ранее сообщалось, что столичный общегородской контакт-центр принял более 57 млн звонков от горожан в 2021 году — это на 2 млн больше, чем в 2020-м.