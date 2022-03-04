Сенатор Гумерова высказалась по поводу идеи о скидке на обучение первокурсникам 2022 года

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Полина Полетаева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставлять абитуриентам, поступающим на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году, 50%-ную скидку на оплату обучения по программам первого курса.
Сенатор Гумерова высказалась по поводу идеи о скидке на обучение первокурсникам 2022 года
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«Мы уверены, что наша система высшего образования оперативно отреагирует, если потребуются дополнительные места. Лучше создать больше бюджетных мест, нежели создавать коммерческие места, которые будут не востребованы», — сказала сенатор.

Она отметила, что существует чёткая программа, которая соответствует поручению президента по ежегодному увеличению мест в высших учебных заведениях «в соответствии с потребностями экономики конкретного региона».

В заключение сенатор обратила внимание на то, что в связи с возникшими вызовами активно ведётся работа по технологическому прорыву страны.

«Вызов всегда рождает развитие», — заключила парламентарий.

Ранее Власов предложил оказать финансовую поддержку абитуриентам, которые поступят на платные отделения вузов в этом году. 

В обращении законодатель напомнил, что западные государства применили «агрессивные экономические санкции в отношении отечественных компаний, банков, а также физических лиц».

По его мнению, необходимо предоставить скидку на обучение первокурсникам 2022 года.

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