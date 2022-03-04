Сенатор Гумерова высказалась по поводу идеи о скидке на обучение первокурсникам 2022 года

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставлять абитуриентам, поступающим на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году, 50%-ную скидку на оплату обучения по программам первого курса.

«Мы уверены, что наша система высшего образования оперативно отреагирует, если потребуются дополнительные места. Лучше создать больше бюджетных мест, нежели создавать коммерческие места, которые будут не востребованы», — сказала сенатор.

Она отметила, что существует чёткая программа, которая соответствует поручению президента по ежегодному увеличению мест в высших учебных заведениях «в соответствии с потребностями экономики конкретного региона».

В заключение сенатор обратила внимание на то, что в связи с возникшими вызовами активно ведётся работа по технологическому прорыву страны.

«Вызов всегда рождает развитие», — заключила парламентарий.

Ранее Власов предложил оказать финансовую поддержку абитуриентам, которые поступят на платные отделения вузов в этом году.

В обращении законодатель напомнил, что западные государства применили «агрессивные экономические санкции в отношении отечественных компаний, банков, а также физических лиц».

По его мнению, необходимо предоставить скидку на обучение первокурсникам 2022 года.