Сенатор Гумерова высказалась по поводу идеи о скидке на обучение первокурсникам 2022 года
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«Мы уверены, что наша система высшего образования оперативно отреагирует, если потребуются дополнительные места. Лучше создать больше бюджетных мест, нежели создавать коммерческие места, которые будут не востребованы», — сказала сенатор.
Она отметила, что существует чёткая программа, которая соответствует поручению президента по ежегодному увеличению мест в высших учебных заведениях «в соответствии с потребностями экономики конкретного региона».
В заключение сенатор обратила внимание на то, что в связи с возникшими вызовами активно ведётся работа по технологическому прорыву страны.
«Вызов всегда рождает развитие», — заключила парламентарий.
Ранее Власов предложил оказать финансовую поддержку абитуриентам, которые поступят на платные отделения вузов в этом году.
В обращении законодатель напомнил, что западные государства применили «агрессивные экономические санкции в отношении отечественных компаний, банков, а также физических лиц».
По его мнению, необходимо предоставить скидку на обучение первокурсникам 2022 года.