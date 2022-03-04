В Госдуме предложили предоставить скидку на обучение первокурсникам 2022 года

Депутат Госдумы Василий Власов предложил оказать финансовую поддержку абитуриентам, которые поступят на платные отделения вузов в этом году. Копия письма на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель напомнил, что западные государства применили «агрессивные экономические санкции в отношении отечественных компаний, банков, а также физических лиц».

Цель данных действий — ослабить как национальную экономику России, так и нанести финансовый ущерб гражданам нашей страны, отметил законодатель.

В то же время уже совсем скоро сотни тысяч молодых россиян будут поступать в высшие учебные заведения. Для них этот год один из важнейших, он определит их дальнейшую профессиональную жизнь, отметил Власов.

«В целях поддержки данных граждан и исходя из возможностей федерального бюджета прошу Вас оценить целесообразность предоставления абитуриентам, которые поступят на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году, 50%-ной скидки на оплату обучения по программам первого курса», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что отчисленные в Европе российские студенты смогут продолжить бесплатно учиться в России.