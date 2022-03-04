Общественник Старченко предупредил о мошеннических «курсах реабилитации» после COVID-19

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Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко предупредил, что недобросовестные компании могут привлекать клиентов, обещая им якобы бесплатные услуги по реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Однако в ходе «лечения» они выманивают у пациентов деньги за бесполезные процедуры.
Общественник Старченко предупредил о мошеннических «курсах реабилитации» после COVID-19
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«Реабилитация — это комплекс мероприятий, для которых нехарактерен быстрый ответ организма и быстрое получение результата. Поэтому, наверное, здесь возможны спекуляции. Те, кто хочет заработать нечестным путём, могут предлагать подобные услуги (способствующие скорому «восстановлению». — RT). Они часто спекулируют на возможности бесплатных услуг, но фактически их цель — кошелёк сограждан», — отметил Старченко в разговоре с радио Sputnik

По словам эксперта, если после COVID-19 человек чувствует себя плохо, ему рекомендуется пройти диагностику в государственном медучреждении и лишь потом выбрать место для реабилитации.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU высказался о процессе восстановления после COVID-19.

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