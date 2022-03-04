Тренер Героя России Гаджимагомедова рассказал о характере ученика

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Тренер по тайскому боксу Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Максим Шальнев в беседе с RT рассказал о характере ученика.

«Парень был всегда жизнерадостным, отзывчивым. К тренировочному процессу всегда подходил с полной отдачей. Был дисциплинированным, никогда не прогуливал, приходил вовремя. Всегда проявлял качества порядочного человека. Был в дружеских отношениях с парнями. В команде всегда находил общий язык, был внутри коллектива», — рассказал Шальнев.

Он отметил настойчивость и напористость Гаджимагомедова по достижению целей.

«Я узнал об этом (награждении. — RT) из интернета, от наших общих знакомых. Они выложили. После все, кто его знал, выложили это в своих лентах чтобы показать пример для всех нас, что парень был молодой, погиб. Но погиб достойно и унёс с собой ещё жизни наших противников», — заключил Шальнев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно за подвиг в ходе специальной операции на Украине.

Кроме того, Владимир Путин поручил выделить дополнительно по 5 млн рублей семьям погибших и по 3 млн рублей раненным в ходе спецоперации.

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