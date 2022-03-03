Директор по инвестициям Бархатов напомнил о важности диверсификации портфеля

Директор по инвестициям Russia Sotheby's International Realty Иван Бархатов напомнил о важности диверсификации портфеля.

«Грамотному инвестору рекомендуется диверсифицировать портфель: часть хранить в недвижимости, часть — в драгоценных металлах, часть — в валюте и облигациях», — заявил он в беседе с «МИР 24».

Как отметил Бархатов, неопытным частным инвесторам лучше не пытаться переиграть рынок.

По словам эксперта, если человек не уверен в своих действиях, лучше проконсультироваться с профессионалами.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.