Уровень бронирования в отелях Крыма на мартовские праздники достигает 40—70%

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о загрузке гостиниц полуострова в мартовские праздники.
Уровень бронирования в отелях Крыма на мартовские праздники достигает 40—70%
  • РИА Новости

«На мартовские праздники уровень бронирования от 40 до 70% в зависимости от отеля и населённого пункта. Благодаря акциям, которые сейчас предлагаются отелями и гостиницами, уровень поднимется», — цитирует министра «Крым 24».

Как отметил Волченко, ряд отелей и санаториев в республике предлагают скидки 20—50% для жителей Крыма и прилегающих территорий.

Также на повестке — вопросы благоустройства и чистоты пляжей.

«Это вопросы, которые сейчас нужно готовить, чтобы летом было так, как должно быть. Проводим совещания, выезды и с пользователями пляжей, и с администрациями», — добавил Волченко.

Ранее руководитель круизной комиссии Российского союза туриндустрии Алексей Растегаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о концепции круизного туризма.

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