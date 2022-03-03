Уровень бронирования в отелях Крыма на мартовские праздники достигает 40—70%

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о загрузке гостиниц полуострова в мартовские праздники.

«На мартовские праздники уровень бронирования от 40 до 70% в зависимости от отеля и населённого пункта. Благодаря акциям, которые сейчас предлагаются отелями и гостиницами, уровень поднимется», — цитирует министра «Крым 24».

Как отметил Волченко, ряд отелей и санаториев в республике предлагают скидки 20—50% для жителей Крыма и прилегающих территорий.

Также на повестке — вопросы благоустройства и чистоты пляжей.

«Это вопросы, которые сейчас нужно готовить, чтобы летом было так, как должно быть. Проводим совещания, выезды и с пользователями пляжей, и с администрациями», — добавил Волченко.

Ранее руководитель круизной комиссии Российского союза туриндустрии Алексей Растегаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о концепции круизного туризма.