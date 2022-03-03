Власти столицы рассказали о развитии Московской электронной школы

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии Московской электронной школы (МЭШ).

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В библиотеке МЭШ размещено более 62 тыс. электронных сценариев уроков, свыше 11 тыс. видеоуроков, 348 учебников, более 30 виртуальных лабораторий, 74 тыс. тестовых заданий, более 157 тыс. интерактивных образовательных приложений.

Как отметил Собянин, в этом учебном году запустили сервис «Портфолио учащегося», где хранятся все данные о достижениях детей в учёбе, сфере дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности.

Для помощи педагогам предусмотрены скорректированные общегородские шаблоны поурочных планов по всем учебным предметам, обновлён конструктор поурочного планирования.

Ранее доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.