Врач Шинкаренко рассказала о влиянии гаджетов на слух

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Эксперт АО «Медицина», врач-сурдолог, оториноларинголог 1-й категории и член ISA (International Society of Audiology) Вера Шинкаренко рассказала о влиянии гаджетов на слух.
Врач Шинкаренко рассказала о влиянии гаджетов на слух
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«Спускаясь в метро, погружаясь в шум транспорта на час-два, включая наушники плеера или телефона громче, мы принуждаем внутреннее ухо получать сигналы надпорогового уровня громкости. А если при этом громко беседуем — создаётся перегрузка слухового анализатора, что приводит к повышенной утомляемости», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, причиной возникновения нарушений слуха и развития тугоухости может послужить постоянное интенсивное воздействие на слуховой аппарат, в основном из-за использования смартфонов и музыкальных плееров.

Как отметила Шинкаренко, бесконтрольное использование аудиотехники на максимальной громкости способствует развитию патологий.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.

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