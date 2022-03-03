Врач Шинкаренко рассказала о влиянии гаджетов на слух

Эксперт АО «Медицина», врач-сурдолог, оториноларинголог 1-й категории и член ISA (International Society of Audiology) Вера Шинкаренко рассказала о влиянии гаджетов на слух.

«Спускаясь в метро, погружаясь в шум транспорта на час-два, включая наушники плеера или телефона громче, мы принуждаем внутреннее ухо получать сигналы надпорогового уровня громкости. А если при этом громко беседуем — создаётся перегрузка слухового анализатора, что приводит к повышенной утомляемости», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, причиной возникновения нарушений слуха и развития тугоухости может послужить постоянное интенсивное воздействие на слуховой аппарат, в основном из-за использования смартфонов и музыкальных плееров.

Как отметила Шинкаренко, бесконтрольное использование аудиотехники на максимальной громкости способствует развитию патологий.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.