В Челябинской области развернули пункты временного размещения для беженцев из Донбасса

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В Челябинской области развернули пункты временного размещения, рассчитанные на 1300 беженцев из Донбасса.
В Челябинской области развернули пункты временного размещения для беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный исполком «Единой России».

«Подготовлены пункты временного пребывания жителей Донецкой и Луганской народных республик. Если по решению МЧС в наш регион будут отправлены беженцы, мы подключим к этой работе волонтёров «Единой России» для встречи, оказания необходимой помощи и последующего сопровождения эвакуированных», — заявил губернатор, лидер региональной организации партии Алексей Текслер, чьи слова приводит пресс-служба ЕР.

Текслер также поручил создать координационный штаб по организации помощи жителям ЛНР и ДНР.

Кроме того, стало известно, что из Удмуртии отправили первый грузовик с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В ближайшие дни груз доставят в пункт приёма и распределения в Ростовской области. Работа по сбору помощи в Удмуртии будет продолжена.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

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