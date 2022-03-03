В Москве планируют благоустроить 2,3 тысячи дворов в 2022 году

В Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Дворовые территории включаются в программы благоустройства по предложениям местных жителей, в этом году запланированы мероприятия на 2,3 тыс. таких объектов общей площадью около 1,8 тыс. га», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

По его словам, все проекты разрабатываются с учётом пожеланий горожан. Чаще всего поступают предложения добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки, передаёт «Утро.ру».

«В рамках работ по благоустройству меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причём жители могут принять участие в выборе их дизайна», — отметил Бирюков.

Он добавил, что во дворах при наличии необходимого пространства можно установить не только скамейки, но и качели, беседки.

Ранее сообщалось, что в 2022 году благоустроят территории у 193 объектов образования в Москве.