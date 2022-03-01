В 2022 году благоустроят территории у 193 объектов образования в Москве

В Москве комплекс городского хозяйства до конца года благоустроит территорию у 193 объектов образования, заявил заммэра российской столицы Пётр Бирюков.

«Запланированы работы по благоустройству территорий возле 193 образовательных учреждений общей площадью более 200 га. Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведём в порядок 40 таких объектов», — цитирует «Вечерняя Москва» руководителя комплекса.

По словам заммэра, специалисты отремонтируют пешеходные дорожки и проложат новые, установят новую уличную мебель и проведут работы по починке детских и спортивных площадок.

Соответствующие работы планируется завершить к 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Московской области благоустроят более 60 общественных мест в 2022 году.