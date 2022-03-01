В 2022 году благоустроят территории у 193 объектов образования в Москве
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«Запланированы работы по благоустройству территорий возле 193 образовательных учреждений общей площадью более 200 га. Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведём в порядок 40 таких объектов», — цитирует «Вечерняя Москва» руководителя комплекса.
По словам заммэра, специалисты отремонтируют пешеходные дорожки и проложат новые, установят новую уличную мебель и проведут работы по починке детских и спортивных площадок.
Соответствующие работы планируется завершить к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в Московской области благоустроят более 60 общественных мест в 2022 году.