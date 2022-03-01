В 2022 году благоустроят территории у 193 объектов образования в Москве

Короткая ссылка
В Москве комплекс городского хозяйства до конца года благоустроит территорию у 193 объектов образования, заявил заммэра российской столицы Пётр Бирюков.
В 2022 году благоустроят территории у 193 объектов образования в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © da-kuk

«Запланированы работы по благоустройству территорий возле 193 образовательных учреждений общей площадью более 200 га. Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведём в порядок 40 таких объектов», — цитирует «Вечерняя Москва» руководителя комплекса.

По словам заммэра, специалисты отремонтируют пешеходные дорожки и проложат новые, установят новую уличную мебель и проведут работы по починке детских и спортивных площадок.

Соответствующие работы планируется завершить к 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Московской области благоустроят более 60 общественных мест в 2022 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить