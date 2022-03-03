В Томской области заработали пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

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В Томской области заработали пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев, прибывших из ЛНР и ДНР.
В Томской области заработали пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

«Жители Донецкой и Луганской народных республик продолжают прибывать в Россию, мы просим откликнуться всех неравнодушных и прийти им на помощь. Для этого организован благотворительный сбор пожертвований, и любой посильный вклад в этой ситуации важен», — заявил руководитель регионального штаба «Мы вместе» и томского отделения всероссийского движения «Волонтёры-медики» Алексей Филимонов.

В пунктах сбора принимают продукты, детское питание, товары для детей, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежду и обувь, игрушки, канцелярию, средства индивидуальной защиты.

Также стало известно, что в Тамбовской области запустили горячую линию по вопросам, связанным с оказанием помощи беженцам из Донбасса. Специалисты готовы ответить на вопросы о помощи социально-бытового плана, здравоохранения, соцподдержки и занятости, передаёт «Тамбовский курьер».

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

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