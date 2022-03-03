Психолог Бояринова рассказала, как бороться со стрессом

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Семейный психолог Светлана Бояринова перечислила некоторые способы борьбы со стрессом.
Психолог Бояринова рассказала, как бороться со стрессом
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В частности, в беседе с Общественной службой новостей она напомнила о важности «переключения». Так, можно меньше смотреть телевизор, чаще медитировать.

Также эксперт посоветовала строить планы и думать о том, какие меры стоит принять, чтобы улучшить жизнь.

«Можно выписать на бумагу все свои страхи, представить их и подумать, как вы можете это предотвратить», — отметила Бояринова.

В сложных случаях при необходимости специалист порекомендовала проконсультироваться с врачом.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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