Психолог Бояринова рассказала, как бороться со стрессом
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В частности, в беседе с Общественной службой новостей она напомнила о важности «переключения». Так, можно меньше смотреть телевизор, чаще медитировать.
Также эксперт посоветовала строить планы и думать о том, какие меры стоит принять, чтобы улучшить жизнь.
«Можно выписать на бумагу все свои страхи, представить их и подумать, как вы можете это предотвратить», — отметила Бояринова.
В сложных случаях при необходимости специалист порекомендовала проконсультироваться с врачом.
Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.