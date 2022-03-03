Более 100 рейсов задержаны или отменены утром в аэропортах Москвы
- РИА Новости
Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации на 08:40 мск 3 марта, в аэропорту Внуково девять рейсов задержаны, 56 отменены, в Домодедове два рейса задержаны, 18 отменены, в Шереметьеве девять рейсов задержаны, 16 отменены.
Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о закрытии США воздушного пространства для всех российских самолётов.