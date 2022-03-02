Автоэксперт Тузов прокомментировал ситуацию на российском авторынке

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал ситуацию на российском авторынке.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что китайские и корейские бренды могут укрепить свои позиции в России.

Также Тузов полагает, что на данный момент автомобиль стоит покупать только в случае необходимости.

«С учётом волатильности курсов валют нет гарантии, что впоследствии его можно будет продать с выгодой. Рассматривать машину как инвестицию не стоит, а как способ сохранения накопленных средств — возможно», — отметил он.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о влиянии решения нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию.