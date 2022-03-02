Ставропольский край отправил новую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

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Ставропольский край отправил новую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса. Собрано 4,5 тонны груза.
Ставропольский край отправил новую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на данные регионального штаба ОНФ.

«Десятки школ города Ставрополя также активно участвуют в сборе помощи. Они привозят канцтовары, развивающие игры, книги — это 40% от всего груза», — заявила руководитель регионального исполкома ОНФ Ольга Гладких.

Жители региона приносят воду, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, безрецептурные лекарства.

Также стало известно, что Тамбовская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. В Мичуринске, Моршанске, Тамбове, Уварове, Бондарском, Мичуринском, Тамбовском и Сосновском районах обустроят девять пунктов размещения, передаёт «Тамбовский курьер».

Приехавшим обеспечат питание и расходы на транспорт. Этой работой будет заниматься управление труда и занятости.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург продолжают прибывать эвакуированные жители Донбасса.

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