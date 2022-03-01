В Екатеринбург продолжают прибывать эвакуированные жители Донбасса

Во вторник, 1 марта, в Екатеринбург прибыли ещё около 15 человек из ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента информационной политики Свердловской области.

«Мы держим ситуацию под контролем, ежедневно мониторим. Как только обращаются люди, сразу же связываемся, приглашаем к себе, помогаем. Если вопрос не в зоне нашей компетенции, передадим его в работу коллегам из других ведомств», — отметил начальник управления социальной политики №25 Валерий Заводов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.