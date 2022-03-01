В Екатеринбург продолжают прибывать эвакуированные жители Донбасса

Короткая ссылка
Во вторник, 1 марта, в Екатеринбург прибыли ещё около 15 человек из ДНР и ЛНР.
В Екатеринбург продолжают прибывать эвакуированные жители Донбасса
  • AP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента информационной политики Свердловской области.

«Мы держим ситуацию под контролем, ежедневно мониторим. Как только обращаются люди, сразу же связываемся, приглашаем к себе, помогаем. Если вопрос не в зоне нашей компетенции, передадим его в работу коллегам из других ведомств», — отметил начальник управления социальной политики №25 Валерий Заводов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить