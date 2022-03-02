В Москве рассказали об итогах работы платформы «Электронный дом» в 2021 году

Короткая ссылка
Благодаря платформе «Электронный дом» собственники многоквартирных домов в Москве провели более 350 собраний и 2 тыс. опросов в 2021 году.
В Москве рассказали об итогах работы платформы «Электронный дом» в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Pravda.Ru.

«Недавно в «Электронном доме» появился новый раздел — карта подключённых домов. Здесь можно найти свой адрес, посмотреть, кто из соседей уже зарегистрирован, узнать о проводимых опросах», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что цифровую платформу продолжат обновлять и в 2022 году. Например, планируется упростить сервис отправки обращений в Мосжилинспекцию, Фонд капитального ремонта и другие инстанции.

По сообщениям телеканала «360», ранее в Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить