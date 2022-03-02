В Москве рассказали об итогах работы платформы «Электронный дом» в 2021 году

Благодаря платформе «Электронный дом» собственники многоквартирных домов в Москве провели более 350 собраний и 2 тыс. опросов в 2021 году.

Об этом сообщает Pravda.Ru.

«Недавно в «Электронном доме» появился новый раздел — карта подключённых домов. Здесь можно найти свой адрес, посмотреть, кто из соседей уже зарегистрирован, узнать о проводимых опросах», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что цифровую платформу продолжат обновлять и в 2022 году. Например, планируется упростить сервис отправки обращений в Мосжилинспекцию, Фонд капитального ремонта и другие инстанции.

По сообщениям телеканала «360», ранее в Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ.