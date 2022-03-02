Иммунолог Костинов прокомментировал высокие показатели коллективного иммунитета россиян

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Доктор медицинских наук, иммунолог Михаил Костинов рассказал о высоких показателях коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

«Я думаю, иммунная прослойка больше, чем в официальных документах. Я смотрю по пациентам, которые приходят на приём. Каждый восьмой или десятый говорит, что переболел коронавирусом бессимптомно, лечился дома. Анализы это подтверждают, но официально люди не зарегистрированы как переболевшие коронавирусной инфекцией. Думаю, ту прослойку, которая есть сейчас официально, можно увеличить минимум на 10%», — заявил он в интервью радио Sputnik.

По словам Костинова, выдача QR-кодов на основании исследования иммунитета к SARS-CoV-2 позволит выявить истинную иммунную прослойку среди населения.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России по итогам последней недели снизился на 27,6%.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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