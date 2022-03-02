В Apple сообщили об ограничении работы системы Apple Pay в России

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Американская компания Apple сообщила об ограничении работы системы платежей Apple Pay на территории России.

«На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены», — приводит РИА Новости заявление компании.

Также Apple приостановила возможность покупки своей продукции в официальном онлайн-магазине в России.

Ранее в пресс-службе Национальной системы платёжных карт сообщили, что клиенты банков, подпавших под санкции, не смогут оплачивать покупки с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay.

Подробнее — в материале RT.

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