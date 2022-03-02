В Apple сообщили об ограничении работы системы Apple Pay в России
«На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены», — приводит РИА Новости заявление компании.
Также Apple приостановила возможность покупки своей продукции в официальном онлайн-магазине в России.
Ранее в пресс-службе Национальной системы платёжных карт сообщили, что клиенты банков, подпавших под санкции, не смогут оплачивать покупки с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay.
Подробнее — в материале RT.