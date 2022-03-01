МВД России сообщило о выявлении в даркнете объявлений с призывами к терактам

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МВД России сообщило, что в теневом сегменте интернета обнаружены объявления с предложением к пользователям за денежное вознаграждение осуществить теракты.
МВД России сообщило о выявлении в даркнете объявлений с призывами к терактам
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Оперативники установили, что в размещённых материалах злоумышленники предлагали пользователям за денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти России, и другие преступления.

По информации министерства, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются расположенными на Украине кол-центрами.

В полиции считают, что ранее эти центры могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении россиян, а также другими криминальными деяниями.

МВД призвало граждан не реагировать на провокационные предложения в интернете и напомнило об уголовной ответственности за участие в террористической деятельности и другие противоправные деяния.

Ранее Министерство обороны России предупредило, что нанесёт удары высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций ВСУ в Киеве в целях пресечения информационных атак против России.

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