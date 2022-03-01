Число сотрудников площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» выросло на 70% за год
- РИА Новости
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Об этом сообщает НСН.
«Количество работающих здесь в феврале 2021 года составляло около 980 человек, а в этом году уже порядка 1,7 тыс. человек. За год численность сотрудников площадки выросла почти на 70%», — подчеркнул он.
По словам Ефимова, зеленоградская площадка «Алабушево» столичной ОЭЗ является точкой притяжения высокотехнологичных производств и квалифицированных кадров.
Как ранее сообщал телеканал «360», более 300 предприятий Московской области подключатся к проекту «Производительность труда» до 2024 года.