Число сотрудников площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» выросло на 70% за год

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за год количество рабочих мест на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» увеличилось почти на 70%.
Число сотрудников площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» выросло на 70% за год
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает НСН.

«Количество работающих здесь в феврале 2021 года составляло около 980 человек, а в этом году уже порядка 1,7 тыс. человек. За год численность сотрудников площадки выросла почти на 70%», — подчеркнул он.

По словам Ефимова, зеленоградская площадка «Алабушево» столичной ОЭЗ является точкой притяжения высокотехнологичных производств и квалифицированных кадров.

Как ранее сообщал телеканал «360», более 300 предприятий Московской области подключатся к проекту «Производительность труда» до 2024 года.

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