Кабмин выделит 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний

Правительство России выделит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Минфину России... осуществить в 2022 году приобретение за счёт средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объёме не более 1 трлн рублей на условиях, определяемых Минфином России», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже подготовлен проект указа президента о временном ограничении для выхода иностранного бизнеса из российских активов.

В январе Минфин России заявил о снижении объёма ФНБ в декабре 2021 года на 320 млрд рублей.

В сентябре сообщалось, что правительство прорабатывает варианты привлечения средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе к использованию на мегапроекты развития.