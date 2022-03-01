В Москве сообщили о работах по адаптации портала mos.ru для незрячих и слабовидящих
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
По словам Сергуниной, специалисты адаптируют ресурс, чтобы на нём было проще находить информацию при помощи скринридеров — программ, которые преобразуют текст на экране в речь.
Одним из главных обновлений на первом этапе она назвала усовершенствованную навигацию.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова (фракция «Единая Россия») в беседе с ФАН высказалась о поправках в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», согласно которым родители смогут бесплатно пребывать с детьми с ограниченными возможностями здоровья в лечебных учреждениях независимо от возраста детей.