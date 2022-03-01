В Москве сообщили о работах по адаптации портала mos.ru для незрячих и слабовидящих

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о завершении первого этапа модернизации столичного портала mos.ru, который стал удобнее для незрячих и слабовидящих людей.
В Москве сообщили о работах по адаптации портала mos.ru для незрячих и слабовидящих

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам Сергуниной, специалисты адаптируют ресурс, чтобы на нём было проще находить информацию при помощи скринридеров — программ, которые преобразуют текст на экране в речь.

Одним из главных обновлений на первом этапе она назвала усовершенствованную навигацию.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова (фракция «Единая Россия») в беседе с ФАН высказалась о поправках в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», согласно которым родители смогут бесплатно пребывать с детьми с ограниченными возможностями здоровья в лечебных учреждениях независимо от возраста детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить