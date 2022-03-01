Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты на юге России до 8 марта

В Росавиации продлили режим временного ограничения полётов в аэропорты на юге и в центральной части России до 8 марта.

«Режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России продлён до 8 марта 2022 года 03:45 мск», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие меры коснутся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, продолжат работу в штатном режиме.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге страны из-за ситуации вокруг Украины.

Также она поручила авиакомпаниям организовать возврат средств гражданам, у которых были билеты на отменённые рейсы, или альтернативные маршруты на юг России.