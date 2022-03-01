Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты на юге России до 8 марта

Короткая ссылка
В Росавиации продлили режим временного ограничения полётов в аэропорты на юге и в центральной части России до 8 марта.
Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты на юге России до 8 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России продлён до 8 марта 2022 года 03:45 мск», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие меры коснутся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, продолжат работу в штатном режиме.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге страны из-за ситуации вокруг Украины.

Также она поручила авиакомпаниям организовать возврат средств гражданам, у которых были билеты на отменённые рейсы, или альтернативные маршруты на юг России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить