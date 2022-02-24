Росавиация поручила авиакомпаниям организовать альтернативные маршруты на юг России

Росавиация поручила авиакомпания организовать возврат средств гражданам, у которых были билеты на отменённые рейсы, или альтернативные маршруты на юг России из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге страны из-за ситуации вокруг Украины.

«Из-за отмены рейсов и введения альтернативных маршрутов авиакомпаниям даны поручения организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объёме либо предоставить возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты», — говорится в сообщении авиарегулятора.

Отмечается, что пассажирам, имеющим билеты на даты до 2 марта, необходимо обратиться в авиакомпании.

Кроме того, в Белоруссии с 12:00 24 февраля по решению Генштаба вооружённых сил республики закроют часть воздушного пространства для полётов гражданских самолётов.